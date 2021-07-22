Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolivya'nın Achocalla bölgesindeki bir futbol sahasında görülen 'şeytan hortumu' korkuttu. Maç öncesi takımlar sıraya girdiği anda oluşan hortum nedeniyle sahadakiler büyük panik yaşayıp kaçışırken, hortumun herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi.

ŞEYTAN HORTUMU NEDİR?

Şeytan hortumu, çok sıcak ve kumlu bir yerde oluşan kuvvetli konveksiyonel hareket ile yerdeki kum ve tozların oluşan rüzgar ile dönerek bir hortum şeklinde yukarıya yükseldiği doğa olayıdır.

Genellikle kurak ve yarı kurak alanlarda havanın açık ve kuru olduğu, öğle saatlerinde aşırı ve hızlı ısınmanın gerçekleştiği durumlarda görülür.

ABD'de 'alev hortumu' görüldü ABD'nin California eyaletinde aşırı sıcaklıkların yol açtığı orman yangınında alevlerin rüzgarla birleşmesiyle 'alev hortumu' oluştu.

Amasra'da peş peşe hortum çıktı Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Göçkün Demirci ve Çakraz sahili açıklarında peş peşe hortumlar oluştu.