Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ve sabırla beklenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni bugün. 206 ülkeden 11 binin üzerinde sporcu, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, jimnastik, eskrim, futbol, golf, güreş, halter, hentbol, hokey, judo, kano, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, plaj voleybolu, ragbi, su topu, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, yelken, yüzme, beyzbol/softbol, dalga sörfü, 3x3 basketbol, karate, kaykay ve sportif tırmanış branşlarında mücadele edecek.

Takım sporunda tek ekip

Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek. Atletizmde 25 sporcumuz var. Yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik jimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla madalya arayacağız. Takım sporlarında ise sadece A Millî Voleybol Takımı’mız bulunuyor. Oyunlar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den seyredilebilecek.

Protestolar devam ediyor

∂ Tokyo'da olimpiyat heyecanı başlarken oyunların iptal edilmesine yönelik protestolar da dinmeden devam etti. Oyunların iptal edilmesini talep eden bir grup Tokyo'daki Chofu İstasyonunda bir araya gelerek, protesto yürüyüşü düzenledi. Protestocular Delta varyantının riskine dikkat çekti.

Bayrağımız genç ellerde

Japonya’nın Tokyo kentinde bugün 14.00’te başlayacak ve yaklaşık dört saat sürecek açılış töreninde Türk bayrağını, millî yüzücüler Merve Tuncel (16) ile Berke Saka’nın (18) taşıyacak.

PANZER’İ DÖRTLEDİ

Olimpiyat’ta samba var

∂ Oyunlarda dün futbol ziyafeti vardı. D Grubu’nda Brezilya bir de penaltı kaçırdığı maçta Almanya’yı 4-2 mağlup etti. Sambacıların gollerinde Richarlison (3) ve Paulinho imzası vardı. Diğer sonuçlar: Meksika-Fransa: 4-1, Japonya-G. Afrika: 1-0, Yeni Zelanda-G. Kore: 1-0, Honduras-Romanya: 0-1, Mısır-İspanya: 0-0, Arjantin-Avustralya: 0-2, Fildişi Sahili-S. Arabistan: 2-1.

Tokyolular sokaklarda! İptal çağrıları sürüyor Artan koronavirüs vakaları nedeniyle OHAL ilan edilen ve olimpiyatların açılışı için saatleri sayan Tokyo'da yetkililerin 'evde kal' çağrıları karışık bulmadı. Sokaklar dolup taşarken, olimpiyat karşıtları da organizasyonun iptali için protesto gösterisi düzenledi.

Japon uzmanlardan Tokyo Olimpiyatları'nda vaka artışı uyarısı Japonya'da uzmanlar, 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19 vakalarının artış trendini koruması halinde sağlık altyapısının zorlanacağını söyledi.