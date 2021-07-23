Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertli camiada geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı. Başkan Ali Koç "Bu sene özellikle futbolda güzel günler yaşayacağımızı belirtmek istiyorum. Ben genelde tahminde bulunmam. ‘İnşallah, kısmet’ derim ama bu sene ektiğimiz tohumlar ve hedeflerimiz doğrultusunda iddialıyız. Yedi senedir beklediğimiz, her şeyin üzerinde tuttuğumuz futbolda şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Birlik mesajı

Herkesi aşı olmaya davet eden başkan Ali Koç "Çünkü pandemiyi hayatımızdan çıkarıp normale dönmemiz lazım. İnşallah ay sonunda yüksek divan kurulumuzu da yapacağız. Benim bayramlaşmalarda en sevdiğim taraf, ailece gelinmesidir. Bizim yapmak istediğimiz büyük Fenerbahçe ailesini birbirine bağlı, kenetlenmiş şekilde topluluk hâline getirmektir” ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı sert açıklamaların ardından, Yıldırım'ın kendisiyle uğraşmasının nelere mal olacağını görememiş olduğunu söyleyerek, 'Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz2 şeklinde tepki verdi.

Ali Koç döneminde 29 yabancı Her sezon kadroyu sıfırlayan sarı lacivertlilerde tam anlamıyla lejyoner kıyımı yaşanıyor. Kalıcı olmayı başaran Luiz Gustavo da topun ağzında.