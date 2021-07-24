Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın bir süredir görüşme halinde olduğu ve transferinde mutlu sona ulaştığı Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, İstanbul’a geldi. Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau'yu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Covid-19 aşısı bulunan futbolcu, havalimanında bir de testten geçirildi. Cicaldau'nun havalimanından ayrıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

"UMARIM HER ŞEY İYİ GİDECEK"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Umarım her şey iyi gidecek" ifadelerini kullandı.

Alexandru Cicaldau, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından alandan ayrıldı.

129 MAÇTA 33 GOL 21 ASİST

2018'den bu yana Universitatea Craiova forması giyen Alexandru Cicaldau, takımında 129 maçta 33 gol ve 21 asist kaydeden 10 numaranın 2022 yılına kadar sözlleşmesi bulunuyor.

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