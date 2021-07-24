Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, bronz madalya maçında İsrailli rakibi Abishag Semberg'e yenildi.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, bronz madalya müsabakasında Semberg'le karşı karşıya geldi. İlk raundu 13-2 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta daha iyi bir oyun ortaya koydu ve son raunt öncesi puan farkını 7'ye (9-16) düşürdü. Son rauntta başarılı tekmeler atan Rukiye, öne geçmesine rağmen bitime 20 saniye kala rakibine üst üste puanlar verdi ve tatamiden 27-22 yenik ayrıldı.

Böylece bronz madalyayı İsrailli sporcu kazandı.

BAKAN KASAPOĞLU TESELLİ ETTİ

Rukiye Yıldırım'ın bronz madalya maçını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, müsabaka biter bitmez milli sporcunun yanına gitti.

Büyük üzüntü yaşayan Rukiye'ye destek olan Kasapoğlu, "Kendini hiç üzme. Elinden geleni yaptın. Tüm Türkiye yanında" diyerek milli sporcuya moral verdi.

Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz dördüncü oldu Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup olarak oyunları 4. tamamladı.