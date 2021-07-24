Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Goerga Hagi'nin referans olduğu Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau transferini duyurdu. Böylelikle Cimbom'da sezonun ilk yabancı transferi gerçekleşmiş oldu.

14 KEZ ROMANYA MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

Galatasaray Kulübü, dün transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile resmi sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alexandru Cicaldau'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, Galatasaray forması ile kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyerine Romanya'nın Viitorul takımında başlayan 1997 doğumlu oyuncu, 14 kez de Romanya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau İstanbul'da Son dakika haberine göre; Galatasaray’ın Universitatea Craiova’dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau, İstanbul’a geldi.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau transferini resmen açıkladı Galatasaray tarnsferde bombayı patlattı! Sarı kırmızılı çok konuşulan o iddianın ardından resmi olarak açıklama yaptı, açıklamada; “08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau’nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı, işte detaylar...