Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacak.
Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
25.07.2021 - 08:47 | Son Güncelleme: 25.07.2021 - 08:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Maltepe Üniversitesi,
797636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/797636.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
02
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
03
ALTAY
0
0
0
0
0
0
04
ATAKAŞ HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
06
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
09
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
10
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
12
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
13
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
15
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
16
KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
19
TRABZONSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
20
YENİ MALATYASPOR
0
0
0
0
0
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
15.08.2021
Atakaş Hatayspor - Kasimpaşa
15.08.2021
Giresunspor - Galatasaray
15.08.2021
Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
15.08.2021
Beşiktaş - Rizespor
15.08.2021
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
15.08.2021
Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe
15.08.2021
Sivasspor - Konyaspor
15.08.2021
Adana Demirspor A.ş. - Fenerbahçe
15.08.2021
Başakşehir - Alanyaspor
15.08.2021
Altay - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
15.08.2021
Menemenspor A.ş. - Erzurumspor
15.08.2021
Denizlispor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
15.08.2021
Balikesirspor - Beypiliç Boluspor
15.08.2021
Tuzlaspor A.ş. - Ankaragücü
15.08.2021
Kocaelispor - Bereket Sigorta ümraniyespor
15.08.2021
Ankara Keçiörengücü - Altinordu
15.08.2021
Istanbulspor - Manisa Futbol Kulübü
15.08.2021
Gençlerbirliği - Eyüpspor
15.08.2021
Bursaspor - Adanaspor