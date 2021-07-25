A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele 3-0 yendi.
EBRAR YILDIZLAŞTI
Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.
Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 133'e çıktı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na akredite olmuş kişiler arasında koronavirüse yakalananların sayısı 133'e yükseldi.
Filenin Sultanları’nın Tokyo 2020 kadrosu belli oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.