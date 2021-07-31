Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Valentin Rosier'in imzasının ardından gözler Rachid Ghezzal'a çevrildi. Transferi minimum maliyetle bitirmek için çalışan Beşiktaş yönetimi ilk etapta Galatasaray'ı ekarte etmişti. Şimdi geriye sadece Leicester City ile bonservis yapılan pazarlıklar kaldı. Ada ekibi 5 milyon civarı bir bedel belirledi. Siyah beyazlılarda bu rakamı düşürmek için gerekirse transferin son gününe kadar bekleme kararı alındı çünkü Ghezzal, Beşiktaş'tan başka takıma gitmek istemiyor.

Formada yer alacak

Transferlerde çok stratejik davranan siyah beyazlı yönetim Ghezzal'ın transferini sponsor yoluyla bitirmek için girişimde bulundu. Geçen sezon kulüp çalışanları tarafından motosikletle lisansı yetiştirilen ve şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Cezayirli yıldızın bonservis bedeli için bir kargo şirketiyle görüşülüyor. Eğer anlaşma sağlanırsa bu transfer karşılığında Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formaların kol kısmında bu şirketin logosu bulunacak.

ÇOK SEVDİK BE ABİ!

Beşiktaş'a geri dönen Valentin Rosier dün resmî sözleşmeyi imzaladı. Fransız oyuncu yaptığı açıklamada, "Burada hissetiklerim paradan değerliydi ve kalbimin sesini dinledim. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi" sözlerini kullandı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla ilk yılı kiralık, toplamda 4 sezonluğuna kadroya katılan Rosier senede 1 milyon 350 bin avro alacak. Sporting'e de 300 bin avro kiralama ücreti ve 4,5 milyon avro bonservis ödenecek.

Ghezzal kalıyor! Siyah beyazlılar, G.Saray'a bir transfer çalımı daha atıyor. Ghezzal'ın menajeriyle yapılan görüşmede anlaşma sağlandı. İmzalar Leicester City ile yapılacak son görüşmeye kaldı