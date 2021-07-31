Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gervinho, Bruno Peres, Hamsik, Koita ve İsmail Köybaşı transferlerine son olarak Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz eklendi. Ki, futbolcuların hepsinin ortak özelliği sözleşmelerinin bitmiş olmasıydı. Geçmişin bonservis bedellerinin yerini imza paraları aldı.

Futbolun gerçeği

Dorukhan da Hamsik de ayrı ayrı 700 bin avro imza parası alırken onu Gervinho, Peres, Koita ve İsmail Köybaşı takip etti. Ve bu transferlerde dikkat çeken bir başka nokta ise Dorukhan (25) dışındaki futbolcuların 30 ve üzerinde yaşının olmasıydı. Başkan Ahmet Ağaoğlu imza parası için “Dünya futbolunun bir gerçeği. Artık futbolcular kendi adına bonservis talep ediyor” dedi.

Trabzonspor'lu Nwakaeme: Hedefimiz sezona iyi başlamak Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Nwakaeme, yeni sezon değerlendirmesinde bulunarak, "Hedefimiz sezona iyi başlamak. İyi başlamanın yanında iyi de bitirebilmek. Kolay olmayacak" dedi.