Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son şampiyon Beşiktaş geçen sezondan çok daha güçlü bir kadroya sahip oluyor. Geçen sezon transferde yüzde 90 isabet sağlayan ve rakiplerine strateji dersi veren siyah beyazlı yönetim, yeni sezon öncesi de nokta atışı takviyeler yapıyor. Önce Salih Uçan'ı renklerine bağlayan Beşiktaş, ardından millî takımda büyük bir çıkış yakalayan Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı. Sergen Yalçın, tecrübeli bir yedek isteyince de Mehmet Topal transfer edildi.

Teixeira tamam

Ardından Galatasaray'la girilen Ghezzal ve Rosier savaşlarından teker teker zaferlerle ayrılan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi şimdi de taraftarları heyecanlandıran yıldız transferleri bitirme noktasına geldi. Brezilyalı süper 10 numara Alex Teixeira'yla her konuda anlaşma sağlandı. Siyah beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandıran 31 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Yıllık ücreti ise imza parası dâhil 2,5 milyon avro olacak.

Jong rapora bağlı

Diego Godin de imzaya çok yakın. Uruguaylı stoperin yıllık ücretinin (3 milyon avro) yarısının ödenmesine Cagliari olumlu cevap verdi, sadece peşinat konusu kaldı. Tecrübeli isimle 1+1 yıllık sözleşme yapılacak. Golcü transferi ise Luuk de Jong'la tamamlanacak. Hollandalı oyuncuyla 2,5 milyon avro yıllık ücrette anlaşıldı. Dizinden sakatlık yaşayan 30 yaşındaki oyuncudan sağlık raporu istendi. Ciddi bir problem çıkmazsa imzalar atılacak.

Şampiyona Kayseri pastırması!

Geçen sezonun şampiyonu BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Kayserispor ile özel maç yaptı. Yenilerden Mehmet Topal, Salih Uçan ve Kenan Karaman’ın on birde başladığı mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-0 kazandı. Gollerde Luckkassen (dk. 23 ve 29) ve Gökhan Sazdağı (dk.76) imzası vardı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier antrenmana geldi Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, yeni sezon hazırları yapan takımın antrenmanına gelerek arkadaşlarıyla selamlaştı.