Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ringde esmeye devam ediyoruz. Busenaz Sürmeneli’nin madalyayı garantilemesinin ardından dün de 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu sahne aldı. Kokugikan Arena'daki çeyrek finalde millî boksör, Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'la mücadele etti. Çakıroğlu, ilk raundda 5 hakemin 4'ünden tam puan aldı. İkinci raundda rakibine vurduğu kroşelerle 5 hakemin de tam puanını aldı ve son raundda temkinli davranıp yarı finale yükseldi.

Tarih yazıyoruz

Galibiyet sonrası büyük sevinç yaşayan ve sosyal medya hesabından “Günaydın Türkiye'm. Ben yarı finaldeyim. Hep birlikte tarih yazıyoruz” paylaşımında bulunan Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde 2019'da dünya şampiyonu olan Çin’den Hsiao-Wen Huang ile eşleşti. Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.00'de başlayacak. Bu arada Çakıroğlu’nun mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da canlı izledi.

Bronz için Rıza

Oyunlarda altın madalya umutlarımızdan Rıza Kayaalp finalin kapısından döndü. Grekoromen stilde 130 kiloda mindere çıkan güreşçimiz, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek kariyerinde eksik olan Olimpiyat Şampiyonluğu umudunu kaybetti. Nunez’e üçüncü defa mağlup olan Kayaalp, bugün bronz madalya mücadelesi yapacak. Diğer güreşçilerimizden Kerim Kamal son 16 turunda oyunlara veda ederken 76 kilodaki güreşçimiz Yasemin Adar bronz şansını devam ettirmek için bu sabah repesaj mücadelesine çıkacak.

SULTANLAR SAHNEDE

Haydi kazanıp bekleyelim

Oyunlarda B Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Millî Kadın Voleybol Takımı, bugün sabah 08.20’de Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak. Filenin Sultanları grupta ikinci olan rakibini yenip A Grubu çapraz eşleşmesi öncesi avantajlı bir konum elde etmek istiyor.