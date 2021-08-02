Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları ve yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertliler, oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alırken bir yandan da Vitor Pereira'nın gönderilecek isimler için onayını bekliyor.

İTALYANLAR ZAJC İÇİN DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberlerde, geçtiğimiz yılı Genoa'da kiralık olarak geçiren Miha Zajc için Sampdoria'nın devreye girdiği iddia edildi. Sampdoria Teknik Direktörü Roberto D’aversa’nın, Sloven yıldızın taktiğine uyacağını ve özellikle istediği kaydedildi.

İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

SON 3 MAÇTA 2 GOL 1 ASİSTLİK PERFORMANS

Fenerbahçe'nin daha önce Zwolle ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında da fileleri havalandıran Zajc, Fürth maçını da boş geçmedi. 27 yaşındaki Sloven oyuncu, oynadığı son 3 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

6, 8 ve10 numara mevkilerinde oynayabilen Miha Zajc, duran topları başarılı bir şekilde kullanabiliyor. Fenerbahçe'yi 3'lü oynatmak isteyen Pereira'nın, Zajc'ı çok beğendiği ve onu kullanmak istediği öğrenildi. (Yeni Şafak)