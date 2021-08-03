Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Sezona transferler ve kabuk değişimiyle başlayan Galatasaray’da beklenen oldu ve Falcao ile Feghouli ile yollar ayrılıyor. Başkan Burak Elmas yüksek maaşları sebebiyle iki yıldızdan kulüp bulmalarını istediğini belirterek “Falcao ve Feghouli ile gö-rüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat maliyetlerini ödememizin mümkün olmadığını belirtip kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık verip kulüp bulurlar. Bu, yönetim kararıdır” şeklinde konuştu.

Menajer oyunu!

Transfer stratejisinde aracı kullanmadan direkt kendisinin görüşmelerde bulunduğunu belirten Burak Elmas, Galatasaray’ın gündeminden düşmeyen Morutan konusunda ise S. Bükreş Başkanı Becali’nin fiyat yükseltmeye çalıştığına vurgu yaparak “Morutan ve onun dışındaki bazı oyuncular konusunda menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmî teklif yapmadık, yapmayacağız. Menajerlerin oyununa gelmeyeceğiz. Bu transfer olmayacak” ifadelerini kullandı.

12 milyonluk tasarruf!

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan iki yıldızdan Falcao bonuslar hariç Galatasaray’dan yıllık net 5 milyon avro kazanırken ekstralarıyla birlikte bu rakam 8 milyon avroyu buluyor. Feghouli’nin ise yıllık net ücreti 3 milyon 850 bin avro. Forma giydiği her maçta ise 75 bin avro daha kazanıyor. Sarı kırmızılılar iki yıldız ile yollarını ayrılırsa kasasından en azından 12 milyon avro çıkmamış olacak.

UEFA’YA İSMİ BİLDİRİLMEDİ

Akbaba liste dışı

G.Saray, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı St. Johnstone maçı için listesini UEFA’ya teslim etti. Listede TFF’nin lisansını çıkarmadığı Oğulcan’ın yanı sıra Fatih Öztürk, Jimmy Durmaz, Ozornwafor, Emre Akbaba ve kural gereği gruplara kadar oynayamayacak olan Cicaldau yer almadı.

STOPER ARAYIŞI

Yeni aday Güney Koreli

∂ Savunmasına takviye yapacak olan Galatasaray’da Güney Koreli Min-jae Kim adı ön plana çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar Beijing Guoan forması giyen ve sözleşmesi aralık ayında bitecek 24 yaşındaki oyuncu için devrede.

Burak Elmas'tan Falcao ve Feghouli açıklaması Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yüksek ücretleri nedeniyle Falcao ve Feghouli’den kulüp bulmalarını istediklerini söyleyerek, Morutan ile ilgili olarak da bugüne kadar herhangi bir tekliflerinin olmadığını ve olmayacağını söyledi.

