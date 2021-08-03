Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadrosuna yeni takviyeler yapacak olan Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın ‘kalıcı” değerlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Pelkas’a Lyon ve Mönchengladbach talip olurken son bomba Attila Slazai konusunda yaşandı. Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Macar savunma oyuncusu yönetimin pek de ‘hayır’ diyemeyeceği bir teklifle kapıyı çaldı. Alman Sky Sports’un haberine göre sarı-siyahlılar, Attila için 12 milyon avroyu gözden çıkardı. Dortmund, Merih için teklif yapmış ancak Juventus 40 milyon avro istediği için geri adım atmıştı.

Tok satıcı rolü

Tabii şu anda yönetimin nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Geçen sezon Limassol’dan 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan savunma oyuncusunun değerini altıya katlaması transfer başarısı. Teknik direktör Vitor Pereira’nın sigortası olan Attila Slazai’nin satışı durumunda planlar yeniden revize edilecek ve o bölgeye yeni takviyeler gerekecek. Ancak Ali Koç yönetiminin, başarılı defans oyuncusu konusunda ‘tok satıcı’ rolünü benimsediği ve rakamı daha da yukarı çıkarmaya çalıştığı belirtiliyor.

SOL BEKE TAKVİYE

Kurukalıp’ta sona doğru

Yabancı sayısı konusunda problemi bulunan ve açıklarını yerli isimlerle kapatmaya çalışan Fenerbahçe yönetimi, Çağtay Kurukalıp konusunda sona yaklaştı. Uzun süredir takipte olan Kasımpaşa’nın sol bekinin birkaç gün içerisinde bitmesi bekleniyor.

Fener'de Szalai açmazı Avrupa’dan çok sayıda talibi olan Attila Szalai’ye Aston Villa’dan gelen 15 milyon sterlinlik teklif, sarı lacivertli yönetimi heyecanlandırdı ancak Pereira “Asla satmayın” dedi