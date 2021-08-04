Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da bir devir kapanmak üzere. Mustafa Cengiz’den başkanlık bayrağını teslim alan Burak Elmas geçtiğimiz gün, Falcao ve Feghouli ile yolların ayrılacağını kesin bir dille söyledi. Yüksek ücret almalarının karşılığında verdikleri katkı sıkça tartışılan yıldızlardan Falcao’nun sarı kırmızılılara maliyeti 15 milyon avronun üstünde oldu. Kolombiyalı golcü, Mustafa Cengiz döneminde Şampiyonlar Ligi için alındı. Fakat golcü isim Galatasaray kariyerinde sadece üç defa dev arenada forma giyerken skora hiç katkı yapamadı.

Yarısında sakattı

En çok tartışılan konuların başında ise Falcao’nun Monaco’da yaşadığı sakatlıklar vardı. Galatasaray kariyeri de beklentilerin, umut edilenin aksine sakatlılar ile geçti. Parçalı formayla 40 maça çıkabilen yıldız oyununun iki sezonda kaçırdığı maç sayısı ise 48 oldu. Bu dönemde FFP kurallarıyla ve limitlerle boğuşan Cimbom’da, iki sezon boyunca bir seneye yakın (283 gün) tedavide olan Falcao 20 gol ve 3 asistle de beklentilere yaklaşamadı bile. Büyük bir umuttu ama büyük bir hüsran oldu.

Rosier tepkisi

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, Fatih Terim'i ima ederek sosyal medyada terbiye dışı ifadeler kullandığı gerekçesiyle eleştirdiği Valentin Rosier için ,"Bu sporcunun ahlaki olgunlaşmasını mensubu olduğu değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübüne emanet ediyoruz" dedi. Sanver ayrıca, mayıs ayında yapılması gereken olağan seçimli genel kurulun iptal edilmesi sebebiyle Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetimin disipline sevk edildiğini açıkladı.

TERİM: AMAN DİKKAT

St. Johnstone dersi

∂ Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, UEFA 3. ön eleme maçı öncesi öğrencilerine St. Johnstone’u ezberletiyor. Tecrübeli teknik adam takımla rakip analizlerini paylaşıp taktik idmanlar gerçekleştiriyor. Ve bütün oyuncuları da denemesi dikkat çekiyor.

İTİRAZ DA İŞE YARAMADI

Oğulcan'a yine ret!

Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında devam eden usulsüz transfer davası sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkarmamıştı. Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarının reddine oy çokluğuyla karar verdi.

Burak Elmas'tan Falcao ve Feghouli açıklaması Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yüksek ücretleri nedeniyle Falcao ve Feghouli’den kulüp bulmalarını istediklerini söyleyerek, Morutan ile ilgili olarak da bugüne kadar herhangi bir tekliflerinin olmadığını ve olmayacağını söyledi.

Falcao'nun sakat geçirdiği gün sayısı ortaya çıktı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, dün yapılan antrenmana sakatlığı nedeniyle katılamadı. Adeta 'sakatlık sezonunu' açan Falcao'nun, 235 gün takımdan uzak kaldığı belirlendi.