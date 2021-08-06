Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Şampiyonlar Ligi’nde PSV’ye elenerek veda eden Galatasaray yoluna UEFA’da devam etmek için dün sahneye çıktı. Sarı kırmızılar için inişli-çıkışlı bir maç oldu. Temsilcimiz mücadeleye çok hızlı başladı. İlk on dakika içinde Mustafa birkaç metreden boş kale yerine dışarı vurmasa, 8’de Kerem’in şutu direkten dönmese skor 2-0 olacak, Cimbom turu erken koparacaktı. Net fırsatlar kaçıran Aslan evinde bir puana razı oldu.

Muslera kızardı

Yeni transferlerinden dördüyle maça başlayan Galatasaray’ın, geçtiğimiz sezona göre çok daha dinamik ve diri olduğu gözüktü. Ancak daha birçok ismin adaptasyon sürecinde olması hatayı da getirdi. Aytaç’ın 55’teki geri pası kısa düşünce, Muslera karşı karşıya kaldığı Kane’i düşürünce sarı kırmızılar 10 kişi kaldı. Boey’in sadece beş dakika sonra bulduğu gol tur umudunu İskoçya’ya taşıdı.

Olmuyor Muslera

PSV ile oynanan maçlarda yaptığı hatalarla çok eleştirilen Muslera dün de gününde değildi. Uruguaylı eldiven kendisine verilen geri pası kontrol edemedi, topu kapan rakibini yere indirdi ve kırmızı kart gördü.

TERİM KAÇAN GOLLERE SİTEM ETTİ

Ben şansa inanmam!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası oyuncularına sitem etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Meslektaşım, şanslıydık demiş. Ben şansa inanmıyorum. Yedi metre kale. Şans değil bu başka birşey. 10 kişi kaldık yine de iyi reaksiyon gösterdik. Galatasaray orada kazanacaktır, kazanmalıdır. İlk defa yaptığımız bir şey değil. Aytaç'a tepki gösterilmemeliydi. Oyuncu böyle kazanılmaz. Caner Erkin'le ilgili tasarrufumuz yok" diye konuştu.

EMRE KILINÇ YEDEK

Yeniler sahnede

∂ UEFA’da gruplara kalmak için dün evinde St.Johnstone’yi ağırlayan Galatasaray’da yeni transferler sahadaydı. Berkan Kutlu, Van Aanholt ve Sacha Boey ilk defa parçalı formayı giyerken geçen sezonun vazgeçilmezlerinden olan Emre Kılınç’ın yedek kalması dikkat çekti.

TARAFTAR KARARI

Yapan öder

∂ Galatasaray Kulübü yeni bir karar alarak ceza getirebilecek olaylara imza atan taraftarlara maddi tazminat davası açacağını açıkladı. PSV maçında sahaya atılan yabancı maddelerden biri rakip oyuncuya denk gelmiş ve sarı kırmızılılar bu tatsız olay yüzünden para cezası almıştı.