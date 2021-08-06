Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de bu karar büyük bir sürpriz olarak nitelendirilirken, sol beke yapılacak takviye için çalışmalar da hız kazandı. Rotasyonda yer alması için Kasımpaşa'nın 19 yaşındaki sol beki Çağtay Kurukalıp'ı kadrosuna katan Fenerbahçe ilk 11'de yer alacak isim için de görüşmelerini sıklaştırdı. Sarı lacivertliler Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Boşnak sol bek Sead Kolasinac için nabız yokladı. 28 yaşındaki oyuncu da Fener'e yeşil ışık yaktı.

Mesut'un arkadaşı

Londra ekibinin kontratı gelecek yaz sona erecek olan ve Mesut Özil’le yakın arkadaşlığı bulunan Kolasinac'ı kadroda düşünmemesi ve maaşını da ödemek istememesi Kanarya’ya transfer ihtimalini güçlendiriyor. Arsenal’in tecrübeli isim için düşük bir bonservis bedelini kabul etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Arsenal ve Schalke 04 formasıyla 27 maça çıkan Sead Kolasinac, Bosna-Hersek Millî Takımı'nın da en önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Çağtay idmanda

Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken idmanda yeni transfer Çağtay Kurukalıp da yer aldı. Sakatlıktan yeni çıkan Serdar Aziz ve Jose Sosa ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı noktaladı.

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