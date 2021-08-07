Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Siyah beyazlılar karşılaşmaya Ersin, Rosier, Necip, Vida, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Atiba, Mehmet Topal, N'Koudou, Güven Yalçın ilk on biri ve 4-1-4-1 dizilişiyle çıktı. Ev sahibi ekipte yeni transferler Balotelli, Belhanda, Akintola, Svensson ve Ferhat Kaplan sahadaydı.

Karşılıklı goller

N'Koudou'nun 60'taki penaltı golünden sonra A. Demir'de bir diğer yeni transfer Assombalonga, Balotelli'nin yerine girer girmez golünü attı. Beşiktaş'ta Atiba sahanın en iyi ismi olarak dikkat çekti. Sol bekte N'Sakala güven vermedi, Mehmet Topal ve Salih Uçan takıma alışmış gözüktü. A. Demir'de Balotelli etkisizken, Belhanda başarılı bir görüntü çizdi. Assombalonga da iyi sinyaller verdi.

Beşiktaş'ta UEFA cezası ihtimali ortadan kalktı! Beşiktaş, vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve 2021/2022 UEFA gelirlerinin %15'ine el konulması durumunun ortadan kalktığını açıkladı.