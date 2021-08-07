Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalya kazanarak büyük gurur yaşatan Busenaz Sürmeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan arayarak tebrik etti. Erdoğan, müsabakanın son anlarını gözleri yaşlı olarak izlediğini ifade etti.

"GÖZLERİM YAŞLI İZLEDİM"

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla Busenaz Sürmeneli ile görüştü. Milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son anları gözlerim yaşlı olarak izledim. Seni tebrik ediyorum. Çakıroğlu gümüş kaptı. Sen de altını kaptın. Böylece puanlarımızı da yükseltmiş oldunuz. Sizleri şahsım, ailem, milletim olarak tebrik ediyorum" dedi.

"SÖZLERİNİ TUTAN BİR BUSENAZ VAR KARŞINIZDA"

Sürmeneli de teşekkürlerini ileterek, "Teşekkür ediyorum. 2013 yılında Sultanbeyli mitinginde dünya şampiyonu olduktan sonra yanınıza gelmiştim. Size, 'Olimpiyata gidip, altın madalya alıp, söz veriyorum size hediye edeceğim' diye demiştim. Sözlerini tutan bir Buse var karşınızda. İnşallah daha da güzel sonuçlarla karşınıza geçmiş olur. Bu madalyamı size armağan ediyorum. Sözümü tutmuş bir şekilde ülkem dönüyorum. Alnımızın akıyla buradan ayrılıyoruz. Türk milletinin gücünü herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. İnşallah daha güzel olimpiyatlar da görürüz" diye konuştu.

Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu! Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli: Yangınları çıkaranlara söylüyorum, biz bir ölürüz, bin diriliriz Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda finale çıkarak gümüş ya da altın madalyayı garantileyen Busenaz Sürmeneli "Bekle bizi Türkiye'm. İnşallah altın madalya gelecek. Yangınları çıkaranlara söylüyorum, biz bir ölürüz, bin diriliriz. Türk'ün öyle bir gücü var" dedi.

Busenaz Sürmeli madalyayı garantiledi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli, olimpiyat madalyasını garantiledi.