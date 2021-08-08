Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağıra bağıra, çağıra çağıra, söyleye söyleye, inana inana ve rakipleri bir bir geçerek altın madalya gelir mi? Geldi. Evet tüm bu saydıklarımızı hayata geçiren olimpiyatın bir numaralı kahramanı Busenaz Sürmeneli oldu. O müsabaka öncesi de müsabakada da müsabaka sonunda da yerinde duramayan kıpır kıpır enerjik bir kızımızdı. Pozitif anlamda deli bir çocuğumuzdu. Ve bu delilik, inanç, çok çalışma ve mücadele onu 23 yaşında olimpiyat şampiyonu yaptı.

Dede sözümü tuttum!

Geçelim Türk spor tarihinin unutulmazlar finaline. 69 kiloda ringe çıkan Sürmeneli, Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı. İlk rauntta tutuk kaldı ve beş hakemin sadece birinden tam puan aldı. İkinci raundun son 15 saniyesinde üst üste Çinli sporcuya yumruklar atan Busenaz, beş hakemden de onar puan alarak son raunda üstün girdi. Sürmeneli, son rauntta üstündü ve işi bitirdi. Gözyaşları içinde antrenörünün elini öpen Sürmeneli “Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum” dedi.

Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde

“Allah'ım o kadar mutluyum ve gururluyum ki... Sabah, akşam, gece, gündüz demeden, sakatlanarak, yaralanarak, ring kenarında uyuyakalacak kadar yorgun düşerek geçirdiğim günler birikmiş birikmiş de avuçlarımdaki bu madalyanın içine sığıvermiş gibi. Bu genç yaşımda bu zafer nasip oldu. Önümüzde uzun bir yol görünüyor. Altın madalya gelecek dedik ve geldi ama yetinmeyeceğiz. Daha büyük mutluluklar daha büyük gururlar ve rekorlar için yola devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.”

Gel boksa başla!

1998 Bursa doğumlu ama aslen Trabzonlu. Babası şoför ve annesi tekvando hocası olan Busenaz, önce futbola ilgi duyuyor. On yaşına kadar basketbol ve badminton da oynuyor. Babasının işi sebebiyle Trabzon’a taşınmalarının ardından futbol takımı olmadığı için boksa başlıyor. Teyzesinin eşi olan antrenör Cahit Süme ‘Gel boksa başla, sevmezsen bırakırsın’ diyor. Ve o öyle bir seviyor ki, okulda kimse Busenaz demiyor. Onun adı; boksör.

Ortaya karışık

Oyun tarzı konusunda da ‘Oyunumun esas sebebi antrenörüm Cahit Süme. Futbol oynarken dahi sürekli hücum yaptırır. Hiçbir zaman pes etmeyen bir Buse oluşturdu’ der. Baba tam bir futbol hastası, anne ve teyzeleri tekvandocu. Kendisi de ‘Ben ortaya karışık oldum’ diyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun. Beş Avrupa ve üç dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Gözlerim yaşlı izledim

Busenaz'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gözlerim yaşlı olarak son anları izledim. Gerçekten çok mutluyum. Milletçe duyguluyuz. Çakıroğlu gümüş aldı, Sürmeneli olarak sen de altını kaptın. Sizleri şahsım, ailem ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi. Busenaz da “2013’te mitingde size söz vermiştim. Sözümü tuttum. Bu madalyamı size armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

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