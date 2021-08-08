Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferin suskun ekiplerinden olan Fenerbahçe son günlerde bu suskunluğunu bozdu. Daha önce Serdar Dursun ve Steven Caulker’i renklerine bağlayan sarı lacivertliler, iki günlük dilimde de Kasımpaşa’dan Çağtay Kurukalıp ve Bursaspor’dan da Burak Kapacak’ı almıştı. Vitor Pereira’nın raporu doğrultusunda kadrodaki tam 11 oyuncunun üzerini çizen Kanarya, stoper bölgesine takviye yaptı. O isim de ta uzaklardan... Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan’dan.

Bilic’in öğrencisi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün İstanbul'da olacağı duyuruldu. Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic’in öğrencisi olan Min-Jae Kim’in kulübüyle mukavelesi 31 Aralık’ta sona eriyor. 2019’da Jeonbuk Hyundai’den Beijing Guoan’a 5,2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon avro civarında.

Fenerbahçe, Burak Kapacak ile anlaştı Fenerbahçe, Bursasporla yapılan anlaşmanın ardından Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.