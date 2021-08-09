Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli futbolcular, uluslararsı futbol arenasında başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Bu futbolculardan biri olan Cengiz Ünder Roma'dan kiralık olarak gittiği Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'da başarılı bir grafikle başladı. Ünder, bu formayla ilk golünü kaydetti.

MARSİLYA'NIN 3 GOLÜNDEN BİRİ CENGİZ'DEN

Ligue 1'de 2021-22 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında Montpellier, Olympique Marsilya'yı ağırladı.

Ev sahibi takım, Peres'in (kendi kalesine) 30 ve Laborde'un 34. dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

68. dakikada Marsilya formasıyla ilk golünü atan Cengiz Ünder, geri dönüşün fitilini ateşledi. Olympique Marsilya, Payet'nin 75 ve 80. dakikada kaydettiği gollerle 3-2 öne geçti.

89. dakikada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yaklaşık 15 dakika ara verilen karşılaşma, Olympique Marsilya'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ile adı anılan Cengiz Ünder'in rotası Fransa oldu. Ünder, bu yıl Marsilya'da top koşturacak.

Cengiz Ünder'e Bundesliga'dan 3 talip A Milli Futbol Takımımızla EURO 2020 için Bakü'de bulunan Cengiz Ünder ile Bundesliga'dan 3 takımının ilgilendiği, Roma'nın ise milli futbolcumuz için 15 milyon Euro istediği iddia edildi.

Cengiz Ünder: İtalya'yı yeneceğiz Millî yıldızımız Cengiz Ünder, "Kimseden çekinmiyoruz. Fransa, Dünya Şampiyonu olarak geldi ama 2-0 yendik. Açılış maçının Roma’da olması benim için ayrı bir heyecan..." dedi.