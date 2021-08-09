Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları acısıyla tatlısıyla dün tamamlandı. Kuşkusuz en büyük eksiklik uluslararası dev organizasyonda Covid-19 sebebiyle taraftarın olmamasıydı. Türkiye olarak oyunlarda 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu ile 18 branşta temsil edildik. Toplam madalya sayımız ise 13’tü. Ki, bu 12 madalya aldığımız 1948 Londra Olimpiyatlarını geride bırakmak manasına geliyordu. O açıdan bakıldığında başarı ancak ülke nüfusuna, katılıma ve beklentilere bakıldığında ise madalyaların rengi ölçüsünde iyi bir derece olduğunu söylemek pek mümkün değil.

Kadınlar coştu

Evet, ilklere imza attık bazı branşlarda çok ciddi başarılar sağladık ancak gerek güreş gerek halter ve tekvando gibi branşlarda beklentilerimizin gerisinde kaldık. Kadınlarımızla ise âdeta çağ atladık. 1908 ve 2016 yılları arasındaki olimpiyatlarda Türk kadın sporcular toplamda sadece 5 madalya kazanırken Tokyo'da 5 kadın sporcumuz da kürsü gördü, Türk kadınının gücünü gösterdi. Tarihimizde 41’inci altın madalya sahibi Busenaz Sürmeneli ise “41 kere maşallah”ı fazlasıyla hak etti. Olimpiyatlardaki 100’üncü madalyamız ise karatede Ali Sofuoğlu ile geldi.

NE KADAR ÖDÜL ALACAKLAR?

Birincilere 1.000 cumhuriyet altını

Peki ülkemizi gururla temsil eden ve kürsüye çıkan sporcularımız ne kadar ödül kazanıyor. 2017’de ödül yönetmeliğinde yapılan değişiklik (indirimler) sonrası Tokyo’da altın madalya kazanan sporcularımıza 1.000 cumhuriyet altını (3 milyon 163 bin lira) verilecek. Gümüş madalya kazananlar 600, bronz sahipleri ise 300 cumhuriyet altını alacak.

ÜÇ OLİMPİYATLARI DAHA VAR!

∂ 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları geride kaldı. Bize ise pozitif anlamda güzel dersler çıkarmamızı sağladı. Nedir bunlar derseniz? Mesela iki altın madalyalı sporcumuzun durumu. Birisi Mete Gazoz, diğeri Busenaz Sürmeneli. Ortak özellikleri ne? Yaşları ve bu günlere geliş hikâyeleri.

Realist çocuklar

∂ İkisi de çok çalışmanın, zorluklara göğüs gererek, her türlü altyapı donanımını alarak doğru ellerin tutmasıyla bugünlere gelenlerden. Mete daha 21 yaşında. Ki, gençler ‘Rol model olur musun?’ sorusuna “Ben daha çok küçüğüm, sadece tavsiyede bulunabilirim” diyecek kadar güzel realistliğe sahip.

Madalya potansiyeli

∂ Peki ya 23 yaşındaki Busenaz Sürmeneli... Futbolcuyken doğru elin uzatılmasıyla (antrenörü Cahit Süme) boksa geçmesi ve çok çalışarak azimle kararlılıkla yıllarca olimpiyatta altın madalya diye haykırması her şeyin özeti. İki ismin de daha önünde madalyalar dolu üç olimpiyat sınavı var.

İLKLERİMİZ

∂ Jimnastikteki ilk madalyamız: Ferhat Arıcan

∂ Kadınlar güreşteki ilk madalyamız: Yasemin Adar

∂ Karatedeki ilk gümüş madalyamız: Eray Şamdan

∂ Kadınlar bokstaki ilk gümüş madalyamız: Buse Naz Çakıroğlu

∂ Kadınlar bokstaki ilk altın madalyamız: Busenaz Sürmeneli

∂ Okçuluktaki ilk madalyamız (altın): Mete Gazoz

∂ Sırıkla atlamada ilk finalimiz: Ersu Şaşma

∂ Erkekler üç adım atlamada final (73 yıl sonra): Necati Er

∂ Kadınlar cirit atmada ilk final: Eda Tuğsuz

∂ 10 m Havalı Tüfek disiplininde ilk final: Ömer Akgün

∂ Jimnastikte 4 sporcu ile 7 farklı dalda finale kalmak

∂ Kadın Voleybol Takımı’mız ile çeyrek final görmek

∂ Yelkende olimpiyatlarda ilk defa finale kalmak

∂ Olimpiyat tarihinde en fazla madalyayı almak: 13

Busenaz'dan altın sayfa Çinli sporcu karşısında geriden gelen 23 yaşındaki millî boksörümüz tarihe geçen müsabakayı 3-0 aldı ve Tokyo’da Mete Gazoz’dan sonra ikinci altın madalyamızı getirdi

Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'ya kaybetti. Milli sporcu böylelikle gümüş madalyanın sahibi oldu.