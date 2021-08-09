Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Parma forması giyen Danimarkalı forvet Andreas Cornelius ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp transferi sosyal medyada paylaştığı video ile duyurdu.

3+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

28 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı ve futbolcunun özel uçakla Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.



YENİ SEZONDA 14 NUMARA CORNELIUS'TA

Uçakta Trabzonspor formasını sırtına geçiren Cornelius'un, numarasını belli eden formayla poz vermesi de dikkat çekti. Başarılı oyuncu, yeni sezonda 14 numaralı formayla sahada olacak.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Danimarkalı, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımla birlikte çalışma şansı bulacak.





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