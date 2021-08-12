Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye olarak Avrupa’da yerimizi de yurdumuzu da itibarımızı da kaybeder olduk. Kulüplerimizin Avrupa kupalarındaki başarısızlığı bizi gerilere götürdü. Ancak biten giden bir şey yok. Bu gece üç temsilcimiz ön elemelerde play-off turunu kovalayacak. UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemesinde G.Saray İstanbul’da 1-1 berabere kaldığı St. Johstone’u geçmeye çalışacak. Aslan bu turu geçerse play-off’ta Danimarka ekibi Randers ile eşleşecek.

Bekle bizi Roma

Ve UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki temsilcimiz Trabzonspor ise 3-3’ün rövanşında Norveç ekibi Molde’ye misafir olacak. Her türlü galibiyette tur bizim olacak. Beraberlik durumunda maç uzatmalara gidecek ve eşitlik bozulmazsa penaltılara geçilecek. Trabzon’daki mücadelede baskın çıkan ve uzatmada bir de penaltı kaçıran temsilcimiz, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off’ta İtalya’nın köklü ve güçlü ekibi Roma ile eşleşecek.

Beraberlik yetiyor

Geçelim son dönemlerde büyüklerin yapamadığını yapan ve ülke puanına katkı sağlayan Sivasspor’a… Yiğidolar Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün Dinamo Batum ile sahasında karşılaşacak. İlk maçı 2-1 kazanan temsilcimize tur için beraberlik bile yetecek. Kırmızı beyazlılarda Appindangoye ve Henrique forma giyemeyecek. Sivas bu turu geçerse play-off’ta Lokomotiv Plovdiv-Kopenhag galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray, St. Johnstone'a konuk olacak Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk olacak.

Sivasspor'da zafer sevinci UEFA 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Batum'u, deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup eden Sivasspor'da zafer sevinci sürüyor.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Molde'yi konuk edecek Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak.