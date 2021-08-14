Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu ana kadar Gervinho, Hamsik, Peres, Koita, Cornelius, İsmail ve Dorukhan’ı alan bordo mavililer kulübesini de güçlü tutmak adına takviyelerine devam edecek. Hedefteki son isim ise Alanyaspor’un orta sahası Manolis Siopis. 27 yaşındaki isim için pazarlıklar sürüyor.

Keyifler yerinde

Bu arada takımın Molde deplasmanında tur atması sevinç oluştururken teknik ekip savunma konusuna ağırlık verme kararı aldı. Öne geçtiği maçlarda skoru tutamayan bordo mavililerde Avcı öğrencilerinden daha güvenli bir oyun anlayışı isteyecek. Bordo mavililer ligde pazartesi günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor söktü aldı! Temsilcimiz 3-3'ün rövanşında Edgar Ie ile öne geçti. Sigurdarson maçı uzattı. Penaltılarda UEFA Konferans Ligi'nde tur atlayan Abdullah Avcı'nın takımı İtalyan devi Roma’ya rakip oldu

Cornelius resmen Trabzonspor'da Trabzonspor, Andreas Cornelius transferini paylaştığı video ile duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.