Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altay, bu sezon yükseldiği Süper Lig'e 3 puanla başladı. Yukatel Kayserispor'u 3-0'lik skorla mağlup eden Altay, Lig'de iddiasını rotaya koydu.

ALTAY 3-0 YUKATEL KAYSERİSPOR

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Daouda Bamba'nın golleriyle 2-0 üstün tamamlayan Altay, ikinci yarının sonuna doğru Thaciano ile bir gol daha buldu. Siyah-beyazlı ekip müsabakadan 3-0 üstün ayrıldı.

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Süper Lig vizesi alan Altay, ilk haftayı galibiyetle tamamladı.

2 GOL BAMBA'NIN

Siyah-beyazlı ekibin Norveç'in Brann takımından kadrosuna dahil ettiği Fildişi Sahilli Bamba, Altay kariyerine 2 golle başladı. Müsabakanın ilk yarısında fileleri 2 kez havalandıran Bamba'nın 1 golü VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Suat Arslanboğa tarafından geçerli sayılmadı.

Altay'ın bir diğer transferi Thaciano da sonradan dahil olduğu oyunda takımının 3. golüne imza attı.

Siyah-beyazlı ekibin bir diğer yeni oyuncusu Cesar Pinares ilk maçında 1 asistle oynadı.

MUSTAFA DENİZLİ'DEN 6'DA 6

TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Altay'ın başına geçen Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Geçen sezon Denizli yönetiminde ligde Ümraniyespor ve Bandırmaspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, play-off'ta İstanbulspor'la oynadığı 2 maçı da kazandıktan sonra play-off finalinde Altınordu'yu yendi.

Altay, Süper Lig'e de Yukatel Kayserispor galibiyetiyle başladı.

İLK YARI

Karşılaşmanın 8. dakikasında Altay öne geçti. İbrahim Akdağ'ın kale önündeki kaleci Doğan'a aktardığı topa baskı yapan Pinares, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra topu Bamba'ya aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

10. dakikada hızlı gelişen Altay atağında sol kanattan Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası içinde Pinares'in aktardığı topu Bamba filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa pozisyon başlangıcında Bamba'nın Kolovetsios'a yaptığı faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

24.dakikada Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Murat'ın kaleye göndermek istediği top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Cebrail'in sağ kanattan kaleye doğru gönderdiği topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Altay, 45+1. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta ceza sahası içinde Cebrail'in yaptığı ortada kale önünde kaleye ters durumdaki Bamba, topukla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Altay 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Kappel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

84. dakikada Attamah'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis, topu kornere uzaklaştırdı.

86. dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Sağ çapraz pozisyonda Cebrail'in attığı şut kaleci Doğan'ın da müdahalesiyle direkten dönüp penaltı noktası yakınındaki Thaciano'nun önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti: 3-0.

Karşılaşma Altay'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'e yükselen son takım Altay oldu Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.