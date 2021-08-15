Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfere doymayan Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Manolis Siopis’in de işini bitirmek üzere. Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan bordo mavililerde yönetim, Akdeniz ekibiyle masada. 27 yaşındaki orta saha teklife ‘evet’ dedi. Sıra kulüplerin anlaşmasına geldi. Alanyaspor ile bir sezonluk daha mukavelesi bulunan Siopis için kulübü 1 milyon avrodan açtığı kapıyı 800 bin avroya kadar daralttı.

Avcı çok ısrarcı

Hem alırken hem satarken kazanmayı felsefe edinen Ahmet Ağaoğlu yönetimi ise 500 bin avro civarında bir ücret önerdi. Kulüplerin pazarlığı devam ediyor. Transferin bu hafta içinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Ki, teknik direktör Abdullah Avcı’nın hem elini hem de kulübesini güçlü tutmak adına Yunan oyuncuda çok ısrarlı olduğu ifade ediliyor. Trabzonspor, son olarak Alanya’dan Bakasetas’ı transfer etmişti.

SATIŞA ÇIKTI

En ucuz Roma bileti 150 TL

Temsilcimiz Trabzonspor'un 19 Ağustos Perşembe günü İtalyan ekibi Roma'yı misafir edeceği UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa çıktı. Fiyatlar 150 TL ve 1.000 TL arasında değişiyor.

Trabzon’dan Siopis atağı Transferin fırtınalı ekibi Trabzonspor’da yeni hedef Manolis Siopis.