Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray şu ana kadar yaptığı 8 transferle kadrosunu güçlendirdi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim birçok defa bu sezon yapılan takviyelerle geleceğin takımının temellerinin atılacağını belirtti. Burak Elmas yönetimi de Terim ile birlikte yürüttüğü operasyonda yaş ortalaması 24,5 olan sekiz transfere imza attı. Bu isimlerden sadece van Annholt 30 yaşında. Bedelsiz transfer edilen Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ise 28 yaşında. Bedel ödenerek alınan altı yıldız adayının yaş ortalamaları ise sadece 22.

Dinamik bir Aslan

Henüz transfer çalışmalarını tam anlamıyla noktalamayan Aslan’ın sıradaki hedefinde 22 yaşındaki Gedson Fernandes ve 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu var. Çok eleştirilen yaş ortalaması yüksek, ağır oynamaya yatkın Galatasaray’ı bambaşka bir çehreye çevirmeyi hedefleyen Fatih Hoca, Avrupa kupası maçlarında icraatlarına başladı. Boey ve Berkan çabuk uyum sağlarken eldeki gençlerden Kerem Aktürkoğlu ise yeni transfer gibi çok farklı bir kimlikle sezona başladı. Sonuç olarak genç ve dinamik bir Aslan yolda.

NELSSON İDMANDA

G.Saray dünkü idmanıyla Giresun maçı hazırlıklarına başladı. St. Johnstone karşısında oynayanlar yenileme, diğerleri pas çalışmaları yaptı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Yeni transfer Victor Nelsson, takımla beraber ilk defa antrenmanda yer aldı.

Aslan yine yollarda

Avrupa macerasını UEFA’da sürdüren Galatasaray üç gün gibi kısa bir süre içeresinde toplam 10 saatini havada geçirecek. İstanbul-Edinburgh ve Edinburg-İstanbul arasında 9 saat uçan sarı kırmızılılar bugün özel uçakla Giresun’a geçecek.

MUSLERA BOŞ DURMADI

Kaptan’dan çifte mesai

∂ UEFA Kupası ön eleme turunda St. Johnstone karşısında kırmızı kart gördüğü için rövanş maçında forma giyemeyen kaleci Fernando Muslera dönüyor. Cezalı olduğunda günü çift idmanla geçiren Kaptan, yarınki Giresun maçında tekrar kalede olacak.