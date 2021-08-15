Futbolun efsane ismi Gerd Müller hayatını kaybetti
15.08.2021 - 15:08 | Son Güncelleme: 15.08.2021 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Almanya milli takımı futbolcusu efsane isim Gerd Müller'in hayatını kaybettiği duyuruldu.
Etiketler : gerd müller,almanya,futbol,
799932 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/799932.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTAY
1
1
0
0
3
3
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1
1
0
0
3
3
03
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
1
1
0
0
1
3
04
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
0
1
0
0
1
05
KASIMPAŞA A.Ş.
1
0
1
0
0
1
06
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
08
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
09
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
10
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
11
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
12
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
13
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
16
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
0
0
0
0
0
0
17
TRABZONSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
18
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
19
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-3
0
20
YUKATEL KAYSERİSPOR
1
0
0
1
-3
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.08.2021 20:30
Beşiktaş 3 - 0 Rizespor
14.08.2021 19:15
Vavacars Fatih Karagümrük 3 - 2 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.08.2021 21:45
Altay 3 - 0 Yukatel Kayserispor
14.08.2021 21:45
Atakaş Hatayspor 1 - 1 Kasimpaşa
15.08.2021 19:15
Başakşehir - Alanyaspor
15.08.2021 21:45
Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe
15.08.2021 21:45
Adana Demirspor A.ş. - Fenerbahçe
16.08.2021 19:15
öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
16.08.2021 19:15
Sivasspor - Konyaspor
16.08.2021 21:45
Giresunspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
EYÜPSPOR
1
1
0
0
2
3
02
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
1
1
0
0
2
3
03
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
1
1
0
0
1
3
04
BALIKESİRSPOR
1
1
0
0
1
3
05
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
06
ALTINORDU
0
0
0
0
0
0
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
09
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
10
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
11
KOCAELİSPOR
0
0
0
0
0
0
12
MENEMENSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
14
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
15
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
16
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
18
GENÇLERBİRLİĞİ
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.08.2021 20:30
Gençlerbirliği 2 - 4 Eyüpspor
14.08.2021 19:15
Istanbulspor 3 - 4 Manisa Futbol Kulübü
14.08.2021 21:45
Denizlispor 0 - 2 Royal Hastanesi Bandirmaspor
14.08.2021 21:45
Balikesirspor 1 - 0 Beypiliç Boluspor
15.08.2021 19:15
Tuzlaspor A.ş. - Ankaragücü
15.08.2021 19:15
Ankara Keçiörengücü - Altinordu
15.08.2021 21:45
Menemenspor A.ş. - Erzurumspor
15.08.2021 21:45
Bursaspor - Adanaspor
16.08.2021 20:30
Kocaelispor - Bereket Sigorta ümraniyespor