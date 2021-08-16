Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Mitchy Batshuayi takıma katkı verecek mi bunu zaman gösterecek ama sahip olduğu özellikleriyle Süper Lig'e büyük renk katacağı kesin. Kongo asıllı Belçikalının olumlu ve olumsuz yönleri oldukça fazla. Güçlü özellikleri: Batshuayi tam bir son vuruş ustası. Her iki ayağını da çok iyi kullanabilmesi sayesinde onu zayıf ayağına çekmeye çalışan savunmacıları çaresiz bırakıyor. Yıldız oyuncu 1,85 boyunda ama normalden daha fazla sıçrayabilmesi sayesinde hava toplarında çok etkili. Ghezzal'ın nokta atışı ortalarıyla patlama yapabilir. Topu çok iyi saklayabilmesi de Batshuayi'nin artılarından biri.

Eksileri az değil

Ceza sahasında ani hareketlerle rakiplerini çok şaşırttığı için sık sık penaltı kazandırabilir. Daha çok ön sezilerine güveniyor ve doğru zamanda doğru yerde olmayı seçiyor. Zayıf özellikleri ise şöyle: Sahada takım arkadaşlarını çok arayan bir oyuncu değil. Topu ayağına aldığında genelde kendi kafasına koyduğunu yapıyor. İmkânsız açılardan şut çekmeyi çok seviyor. Oyun sistemine sadık kalmıyor. Chelsea'de Conte bu yüzden onu sevmemişti. Morali bozulduğunda oyun içinde kendisini toparlayabilmesi çok zor oluyor ve sıkça konsantrasyon kaybı yaşıyor.

Şansı Sergen Yalçın

Chelsea'ye transfer olduğunda yeni Drogba olarak gösterilen Batshuayi son üç sezonda konsantrasyon kaybı yaşadı. Kongo asıllı oyuncunun Beşiktaş'taki şansı ise Sergen Yalçın olacak. Siyah beyazlılarda Ghezzal, Rosier, Atiba, Larin, N'Koudou ve Vida kariyerlerinin en iyi sezonunu Sergen Yalçın'la yaşayıp son şampiyonlukta büyük rol oynamışlardı.

Mert Günok Kartal oldu

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok'u transfer etti. 33 yaşındaki file bekçisi kendisini üç yıllığına siyah beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi dün imzaladı. Beşiktaş yeni kalecisine resmî siteden 'hoş geldin' derken, Mert bu sezon Kartal'ın transfer ettiği 7. oyuncu oldu.

Beşiktaş Mert Günok transferini açıkladı Beşiktaş, kaleci Mert Günok transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Batshuayi ile bir yıllığına anlaştı Beşiktaş forvet hattını güçlendirmek için yaptığı transfer çalışmalarında Chelsea forması giyen Belçikalı santrafor Michy Batshuayi ile anlaştı.