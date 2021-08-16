Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray yeni sezonda ilk lig maçını bu gece Giresun deplasmanında oynayacak. Sarı kırmızılılar şu ana kadar yaptığı sekiz takviyeyle transferin âdeta şampiyonu oldu. UEFA Kupası ön elemesinde St. Johnstone’u eleyerek Avrupa’da yoluna devam eden Cimbom’da hedef lige galibiyet ve iyi futbolla başlamak. Dün zorlu mücadele için Karadeniz yolculuğuna başlayan Aslan’da Fatih Terim kulüp bulmaları istenen ancak şu an için elde kalan Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao’yu da kafileye dahîl etti.

Cicaldau sahada

Terim, son taktik antrenmanda kadro kurmakta bir hayli zorlandı. Avrupa’da kurallar gereği forma giyemeyen Cicaldau ligde sahada olacak. Ayrıca ligde değişen yabancı kuralıyla birlikte sahada üç yerli isme forma vermesi gereken tecrübeli teknik adam formda olan oyuncuları arasında zor bir tercih yaparak Kerem, Taylan ve Berkan’ı oynatacak. Fatih Hoca takıma yeni sezon için beklentileriyle ilgili “Aslan gibi başlayıp, şampiyon bitirelim’’ diyerek seslendi.

10 YERİNE

Cicaldau 33’ü seçti

∂ Geleceğin takımını kurmak parolasıyla transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray şu ana kadar sekiz yeni ismi kadrosuna kattı. Bu takviyelerden Cicaldau ve Nelsson’un da forma numaraları belli oldu. ‘10 numaralı’ Rumen oyuncu 33 numaralı formayı tercih ederken, Nelsson ise 25’te karar kıldı.

NELSSON EVRAK YETİŞİRSE OYNAYACAK

Galatasaray’ın geçtiğimiz gün Kopenhag’dan 7 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Nelsson’un henüz evrak işlemleri tamamlanamadığı için lisansı çıkmadı. Giresun kafilesine alınan oyuncunun evrak işlemleri çözülürse sahada olacak.

Burak Elmas'tan Falcao ve Feghouli açıklaması Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yüksek ücretleri nedeniyle Falcao ve Feghouli’den kulüp bulmalarını istediklerini söyleyerek, Morutan ile ilgili olarak da bugüne kadar herhangi bir tekliflerinin olmadığını ve olmayacağını söyledi.