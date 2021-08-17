Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yıllardır Fenerbahçe’nin yakasını bırakmayan kritik sakatlıklar bu sezon tam anlamıyla kâbusa dönüştü. Henüz ligin ilk maçına Pelkas, Valencia ve Mert Hakan’dan mahrum çıkmak zorunda kalan sarı lacivertliler bir fire de Adana Demir deplasmanında verdi. Oyuna girer girmez mükemmel bir pasla galibiyet golünü hazırlayan Serdar Dursun’dan kötü haber geldi. Sakatlanarak sahadan çıkan golcünün köprücük kemiğinin kırıldığı belirtildi. Ameliyat olacak Serdar Dursun’un en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak olması moralleri bozarken sarı lacivertliler Mbwana Samatta’ya kaldı.

Yönetim gaza bastı

Geçen sezon bıraktığı yerden devam ederek Adana’da saç baş yolduran Samatta, an itibarıyla Fenerbahçe’nin tek sağlıklı golcüsü. Sarı lacivertli yönetim bu şok gelişme sonrası golcü transferi için girişimlerine hız verdi. Taraftarın gönlünde yatan isim Alexander Sörloth. Ancak listede Moussa Dembele, Felipe Caicedo ve Artem Dyzuba gibi isimler de var. Muriç’i geri istediği Lazio’nun Caicedo’yu sunmasını değerlendirmeye alan sarı lacivertliler, Zenit’e veda hazırlığındaki Dyzuba’yla da yakından ilgileniyor. Sörloth ile Dembele favori görünse de sürpriz bir golcü hamlesi gelebilir.

Antalya hazırlanıyor

Fenerbahçe’nin Koreli stoperi Kim Mae Jin’in Antalya maçında sahada olması bekleniyor. Fizik olarak hazır olsa maç eksiği sebebiyle Helsinki karşısında görev almayacak Kim, Antalya karşılaşmasına hazırlanıyor. Koreli sahaya çıktığında savunma üçlüsü Tisserand, Kim, Szalai şeklinde olacak.

Bir gol attı herkes coştu

n Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydeden Mesut Özil, Avrupa’da da manşet oldu. Alman ve İngiliz medyası, Adana Demir karşısında 3 puanı getiren vuruşu yapan Mesut’a alkış tuttu. Mesut için çok sayıda başlık atılırken, en dikkat çekicileri, “Mesut Özil 18 aylık gol suskunluğunu çocukluğundan beri tuttuğu takımının formasıyla sona erdirdi” (Daily Mirror - İngiltere), “'Mesut Özil gol koleksiyonunu genişletti. Real Madrid, Schalke, Werder Bremen, Arsenal gibi takımlara Fenerbahçe'yi de ekledi” (Sport1 - Almanya).

PEREIRA’YA TAM NOT

Usta işi dokunuşlar

∂ İstediği transferler henüz gerçekleşmemiş olsa da Vitor Pereira, Adana Demir deplasmanından yüzünün akıyla çıktı. Başlayan on birden beklediğini alamayan Portekizli ikinci yarıya Serdar Dursun ve Serdar Aziz hamleleriyle başlayarak kilidi açtı. Pereira’nın oyun esnasında yaptığı dokunuşlar alkış aldı. Hoca ise maçtan sonra oyuncuların tebrik ederken, “Çok sıcak havada, sıkıntılı bir zeminde ve eksiklerimize rağmen mücadelenizden memnunum” ifadeleri kullandı.

Fener çok 'Mesut' F.Bahçe Balotelli, Belhanda, Akintola gibi transferleriyle dikkat çeken rakibini Mesut Özil'in golüyle devirmeyi bildi. Dünya yıldızı futbolcu sarı lacivertli formayla ilk golünü atarken Kanarya yeni sezona moralli girdi

Samatta: Attığım golle güven kazandım Denizlispor karşısında attığı golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isim Mbwana Samatta, "Forvet için gol atmak çok önemli. Attığım golle güven kazandım, umarım daha fazlasını da atarım. Bu noktada herkese teşekkür ederim" dedi.