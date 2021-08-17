Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone’u eleyerek yoluna devam eden Galatasaray lige de iyi bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılılar Süper Lig’in yeni takımlarından Giresunspor’u deplasmanda 2-0 yenerek İstanbul’a dönmeyi başardı. İstatistiklerin hepsinde üstün olup oyunun kontrolünü elinde tutan Aslan buna rağmen ilk kısımda yaptığı basit hatalarla rakibine fırsatlar vermesine rağmen golü bulduktan sonra maçı koparttı.

Kafa karıştırdılar

Şu ana kadar sekiz transfer yaparak değişim içine giren Galatasaray bazı yıldızlarıyla da yollarını ayırma hazırlanıyor. Gönderilecekler listesinde Feghouli ve Diagne de yer alıyor. Ancak bu ikili St. Johnstone maçı sonrası Giresun karşısında dün gece de ilk on birde yer aldı ve galibiyette pay sahibi oldular. Feghouli sahanın iyileri arasında gözükürken, Diagne bir gol buldu bir de penaltı yaptırıp ilerisi için kafa karıştırdı.

10 kişi kalınca

Süper Lig’in çiçeği burnundaki ekibi Giresunspor zorlu mücadeleye beklenenin aksine kapanarak başlamadı. Karadeniz takımı ilk yarım saatte sarı kırmızılıların orta sahasına yaptığı baskıyla rakibini pas hatasına zorladı. Kaptıkları toplarla tehlike yakalarlarken Balde iki net fırsat harcadı. Tecrübeli Aslan ilk kaleyi bulduğu anda skoru değiştirmeyi başardı. Geriye düşünce direnci kırılan ev sahibi 44’te 10 kişi de kalınca havlu attı.

BERKAN KUTLU:

Tüylerim diken diken

∂ Sarı kırmızılı takımın yeni orta sahası Berkan Kutlu, "Çok iyi savaştık, önümüzde Danimarka deplasmanı var. Yolumuza devam ediyoruz. Selçuk İnan ile çalıştığım için mutluyum. Adını duyunca bile tüylerim diken diken oluyor. Öyle bir oyuncudan tavsiyeler almak önemli" dedi.

VAN AANHOLT:

Burada çok mutluyum

∂ G.Saray'ın yeni sol beki Patrick van Aanholt, "Gerçekten çok mutluyum Galatasaray forması giydiğim için. Güzel oldu, 3 puanı aldık. Lige güzel başlamak hep önemlidir" derken, "Transferim geç oldu ve çok çabuk adapte olmam gerekiyordu, ben de ona göre davrandım" ifadelerini kullandı.

Marcao saha ortasında Kerem'i yumrukladı Daha önce Halil Dervişoğlu'nu tokatlayan sarı kırmızılı takımın stoperi Marcao bu defa daha ağırını yaptı.

Fatih Terim'den Marcao açıklaması Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu ile yaşanan olaylarla ilgili, "Burada özür dilenmesi gereken oyuncu Kerem. O bizim için bir bireydir, yaşının küçük olması bir şey ifade etmez." dedi.