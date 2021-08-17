Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen Gineli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Yeni Hatay Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanvekilleri Mustafa Özat ve Aydın Toksöz'ün de katıldığı bildirilen açıklamada, "Evine hoş geldin Simon Falette" denildi.





Fenerbahçe, Min-jae Kim'i resmen açıkladı Fenerbahçe, bir süredir İstanbul'da olan ve kulübüyle alacak problemini çözen Beijing Guoan'dan 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın bonservisinin 3 milyon euro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.