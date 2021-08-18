Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş transferde nokta atışları yaparken bunu inanılmaz bir birliktelik içinde gerçekleştiriyor. İş bitirici yöneticiler, kadrodaki oyuncular ve 'Come to Beşiktaş' diyerek yıldızların başını döndüren taraftarlar transferlerin gerçekleşmesinde büyük rol oynuyor. Siyah beyazlı taraftarlar, Brezilyalı yıldız Teixeira'yı çok istemiş ve Başkan Ahmet Nur Çebi de devreye Josef'i sokarak ve cebinden 1 milyon avro imza parası da vererek transferi bitirmişti. Chelsea'nin dünyaca ünlü golcüsü Mitchy Batshuayi için de N'Koudou aracı oldu ve bir telefonla işi çözdü. Şimdi de stoper arayan Beşiktaş gözünü Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'a dikti.

MARCELO BEKLİYOR

Millî stoperin çok yakın arkadaşı olan Kenan Karaman bu transfer için devreye girmiş durumda. Beşiktaş'ta oynamayı çok isteyen başarılı oyuncuyla her konuda anlaşmaya varıldı. Ancak Sassuolo'nun 6 milyon avroluk bonservis bedeli belirlemesi yönetimi biraz uğraştıracak. Siyah beyazlı yetkililer satın alma opsiyonu ile bir yıllık kiralık olarak transferi bitirmek istiyor. İtalyan ekibi eğer satın alma opsiyonunu çok yüksek tutmazsa millî stoper siyah beyazlı formayı giyecek. Öte yandan Lyon'la yollarını ayıran Marcelo Guedes de Beşiktaş'ta oynamak için menajeriyle haber gönderdi. Otuz dört yaşındaki Kartal'ın eski stoperi şu an için beklemede.

SAĞ BEK DE OYNUYOR

Kaan Ayhan sağ bekte de başarıyla görev yapabilmesi sebebiyle de çok isteniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, zaman zaman Kaan'ı sağ bekte oynatarak alternatifi olmayan Rosier'i dinlendirebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ

Salih Uçan

Mehmet Topal

Kenan Karaman

Rosier

Ghezzal

Mert Günok

Teixeira

Batshuayi

Beşiktaş Mert Günok transferini açıkladı Beşiktaş, kaleci Mert Günok transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Batshuayi ile bir yıllığına anlaştı Beşiktaş forvet hattını güçlendirmek için yaptığı transfer çalışmalarında Chelsea forması giyen Belçikalı santrafor Michy Batshuayi ile anlaştı.