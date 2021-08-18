Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Avrupa Ligi play-off maçında Helsinki’yi konuk edecek Fenerbahçe’de golcü krizi yaşanıyor. Transfer kovalayan yönetim henüz golcü takviyesi gerçekleştiremezken üst üste gelen sakatlıklar da teknik direktör Vitor Pereira’yı zora soktu. Tedavileri süren Valencia ve Serdar Dursun’dan Helsinki maçında faydalanamayacak olan Portekizli, formsuz Samatta’ya mecbur kalmış durumda. Ancak Tanzanyalı’ya güvenmeyen Pereira, alternatif üretmeye çalışıyor. Ki bu bağlamda taktik idmanlarda Osayi’yi forvette deniyor.

NEDEN KADRODA YOKLAR?

Adana deplasmanında Serdar Dursun sakatlandıktan sonra en uçta görev olan Osayi’nin ilk on bir golcüsü olması hâlinde orta dörtlünün sağında Nazım şans bulacak. Öte yandan Vitor Pereira, Ferdi’yi de kızağa çekecek. Genç oyuncunun savunmasını yeterli bulamayan Portekizli, savunma üçlüsünü Tisserand, Serdar Aziz, Szalai’den oluşturup, Novak’ı ortanın soluna kaydıracak. Bütün bu süreçte Caner ve Thiam gibi oyuncuların kadro dışı bırakılması eleştirilerin artmasına da sebep oluyor.

BİR KORELİ DAHA

Fenerbahçe, Kim Mae Jin’in ardından bir Güney Koreli oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde hayaller Sörloth olsa da gerçek Hwang He Chan gibi. Yirmi beş yaşındaki Koreli için Leipzig’e kiralama teklifinde bulunan sarı lacivertliler, transferde mutlu sona yakın.

OZAN, ADA YOLCUSU

Fenerbahçe’de Ozan Tufan dönemi sona ermek üzere. Performası kadar kilolarıyla da gündemden düşmeyen millî oyuncunun, sonunda hayaline kavuşup Premier lig’e ayak basması an meselesi. Vitor Pereira’nın onayını alıp Ozan’a gelen teklifleri masaya yatıran yönetim, Watford’un kiralık talebine yeşil ışık yaktı. Fenerbahçe’nin 2 milyon avro kiralama bedeli, 8 milyon avro mecburi satın alma opsiyonu kabul görürse Ozan, Ada’ya gidecek.

Fener çok 'Mesut' F.Bahçe Balotelli, Belhanda, Akintola gibi transferleriyle dikkat çeken rakibini Mesut Özil'in golüyle devirmeyi bildi. Dünya yıldızı futbolcu sarı lacivertli formayla ilk golünü atarken Kanarya yeni sezona moralli girdi

Fenerbahçe 3 puanla sezona başladı Fenerbahçe, Süper Lig'in 2021-2022 sezonu açılış maçında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 puanı aldı.