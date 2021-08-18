Bordo-mavili ekibin Emmanouil Siopis transferi ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 700 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (Üç) taksit halinde toplam 1 milyon Euro ödenecektir. Alanyaspor Kulübüne ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir."
Cornelius resmen Trabzonspor'da Trabzonspor, Andreas Cornelius transferini paylaştığı video ile duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.
Trabzonspor: Genoa, Ekuban'a talip oldu Trabzonspor Kulübü, Ganalı oyuncususu Caleb Ansah Ekuban'a İtalya temsicisi Genoa'nın talip olduğunu duyurdu.
Trabzonspor, Siopis'i açıkladı
Trabzonspor, Alanyaspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Emmanouil Siopis'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Bordo-mavili ekibin Emmanouil Siopis transferi ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
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