Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta ile yeni transferler Kim Min-Jae ve Burak Kapacak kadroda yer almadı. Mbwana Samatta'nın Finansal Fair-Play kuralları gereği kadroya yazılmadığı öne sürüldü.

Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Mauricio Lemos, Zanka, Steven Caulker, kadro dışı kalan Caner Erkin, Diego Perrotti, Mame Thiam ve Sinan Gümüş de UEFA listesine yazılmadı.



Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak, Attila Szalai, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Arda Güler, Miha Zach, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Enner Valencia, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan.



Fenerbahçe’den sancılı start Burak Kapacak, Çağtay, Caulker, Min-Jae Kim ve Serdar Dursun ile anlaşan sarı lacivertlilerde bir tek gurbetçi golcü Serdar kadroda olacak



Fenerbahçe, Min-jae Kim'i resmen açıkladı Fenerbahçe, bir süredir İstanbul'da olan ve kulübüyle alacak problemini çözen Beijing Guoan'dan 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.