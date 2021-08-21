Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Başkan Ali Koç sezon bitiminde yeni dönem için “Kadromuz yüzde yetmiş hazır” açıklaması yapmıştı. O takımdan Harun, Gökhan, Cisse, Sadık, Ozan gitti. Perotti gitmek üzere; Thiam, Caner ve Sinan Gümüş kadro dışı kaldı. Gelenler ise Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim. Yönetimden başta golcü olmak üzere sol açık ve orta sahaya transfer bekleyen Vitor Pereira sezona Pelkas ve Valencia’nın sakatlıklarıyla girdi, üzerine bir de Serdar Dursun’u kaybetti. Buna rağmen hiç yakınmadı Portekizli teknik adam, hep çözüm üretti ve sonuç aldı.

Oyunu okuyor

Adana deplasmanında işler istediği gibi gitmeyince, Serdar Aziz ve Serdar Dursun’u sahaya sürdü Pereira. Savunmayı topladı, hücumu coşturdu. Hamle etkisini anında gösterdi, galibiyet golü geldi. Ama Serdar Dursun sakatlandı. Helsinki maçına FFP sebebiyle Samatta’dan bile mahrum çıktı Fenerbahçe. Alternatifler iyice azalmıştı. Pereira sakatlıklar sebebiyle oyuna 21’lik Ferdi’yi, 20’lik Muhammed’i ve 16’lık Arda’yı sürdü. Gençler maçı çevirdi. Fenerbahçe hem maçı hem gençleri kazandı. Pereira bir maçın daha gizli kahramanı oldu.

Valencia umudu

Fenerbahçe, Antalya maçının hazırlıklarına başladı. Helsinki karşısında ilk on birde forma giyenlerin yenilemeyle yetindiği idmanda diğer oyuncular dar alanda çift kale yaptı. Mert Hakan, Pelkas ve Serdar Dursun’un tedavilerine devam edilirken, Valencia ilk bölümde takımla çalıştı. Ekvadorlu yıldızın durumu maç günü netlik kazanacak.

FENER’E ÇİFTE DARBE

İki fire daha geldi

∂ İrfan Can ile Novak da sakatlar kervanına eklendi. Helsinki maçını tamamlayamayan iki oyuncunun MR’larında adale yırtığı tespit edildi. Hem İrfan hem Novak, Antalya, Helsinki ve Altay maçlarını kaçıracak. Fenerbahçe, Helsinki deplasmanına 16 oyuncuyla çıkacak.

MUHAMMED

Fener’in yeni prensi

∂ Sırasıyla U15, U17, U18, U19 ve U21 Millî Takımı’nda oynayan Muhammed, ay yıldızlı formayı toplam 19 maçta giydi. Süper Lig’deki ilk maçına 25 Temmuz 2020’de çıkan Muhammed, geçen sezonu ise Boluspor’a kiralık geçirmişti. Helsinki karşısında harika bir gol atan Muhammed, Pereira’nın prensi olacak gibi görünüyor.

Daha çok frikik atarsın

Helsinki maçının son dakikalarında kazanılan frikiği kullanma hevesiyle topun başına koşan Arda Güler’e Sosa’dan izin çıkmamıştı. Arjantinli yıldız maçtan sonra Arda’ya nasihatte bulunarak “Fenerbahçe tutkunu biliyorum. Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacasın. O frikiği atacak çok fırsatın olacak” dedi.

Vitor Pereira'dan Arda ve Muhammed açıklaması Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, HJK Helsinki maçında forma giyen genç oyuncular ile ilgili açıklamada bulunarak "Kariyerimde Porto gibi çok önemli bir kulüpte 5 yıl altyapıda çalıştım. Arda ve Muhammed karakterinde ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm" ifadelerini kullandı. Maçın son anlarında kazanılan frikikte Sosa ile birlikte topun başına geçtiğini belirten Arda ise, "Çocukluğumdan beri o frikikte topun başına geçmenin hayalini kurdum, bugünlük olmadı" dedi.