Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona fırtına gibi başlayan ancak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında Roma darbesi yiyen (1-2) Trabzonspor lige döndü. Geçen hafta Malatya deplasmanında 5-1’lik galibiyet alan ve hücum futboluyla taraftarını mest eden bordo mavililer, bugün de sahasında Sivasspor’u misafir edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın beklentisi, Malatya önündeki öz güveni yüksek, önde basan ve sürekli gol kovalayan takım hüviyetini yeniden sergilemek.

Sağlı sollu besleyin

Ki Karadeniz ekibi galip gelirse beş yıl aradan sonra ligde üst üste iki maçını kazanmış olacak. Şimdiden ligde şampiyonluğu en büyük favorisi olarak gösterilen Trabzonspor’da sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz dışında eksik bulunmuyor. Abdullah Avcı, yeni transferlerden Cornelius’u da on bire hazırladı. Roma önünde oyuna girer girmez golünü atan Norveçli futbolcu ligde de siftah peşinde. Avcı, kanat oyuncularından Cornelius’u sağlı sollu beslemelerini istedi.

Rıza Çalımbay Trabzonspor’a karşı 33’üncü randevusuna çıkacak Süper Lig’de yarın Trabzonspor’la konuk olan DG Sivasspor, hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili ekibe karşı kariyerinde çıktığı 32 maçta sadece 11 galibiyet ala bildi.

Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma’ya 2-1 mağlup oldu.