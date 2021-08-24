Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de en son geçen sezonun 29. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 14 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 14 maçında 6 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 169 gündür bileği bükülmedi.

SÜPER LİG'E 'SÜPER' BAŞLANGIÇ

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Eddie Newton yönetiminde ligin ilk 2 haftasında 1 puan toplayabilen bordo-mavililer, bu sezona 2 galibiyetle başlayarak şampiyonluk yolunda iddialı olduğunu gösterdi.

Sezonun ilk maçında Yeni Malatyaspor deplasmanından 5-1, sahasındaki Demir Grup Sivasspor maçından ise 2-1 galip ayrılan Trabzonspor'da işler yolunda gidiyor.

Trabzonspor, geçen sezon ilk 2 hafta sonunda 15. sırada yer alırken, bu sezon 2. haftayı averajla 2. sırada kapadı.

SON 6 SEZONUN EN İYİSİ

Karadeniz ekibi, son 6 sezondaki en iyi ilk 2 haftayı geçirdi.

Bordo-mavililer, 2015-2016 sezonundaki 6 puanlık performansının ardından ikinci haftalar itibarıyla;

2016-2017'de 3

2017-2018'de 4

2018-2019'da 3

2019-2020'de 4

2020-2021'de 1 puan elde etmişti.

Trabzonspor yıkıp geçiyor Abdullah Avcı'nın takımı Bakasetas (pen.) ve Nwakaeme'nin golleriyle üç puana uzandı. Yiğido'ya Cofie'nin sayısı yetmedi...

Trabzonspor, Malatya'dan 5-1'lik galibiyetle döndü Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele Trabzonspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.