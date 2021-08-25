Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de gözler transfere odaklanmış durumda. Başkan Ali Koç’un “En az 3-4 transfer daha yapacağız” açıklamasının üzerinden yaklaşık bir hafta geçerken zaman Fenerbahçe’nin aleyhine işliyor. Türkiye’de transfer 8 Eylül’de sona erecek. Ancak sarı lacivertliler Avrupa Ligi için UEFA’ya listeyi en geç 2 Eylül’de yani 8 gün sonra teslim etmek zorunda. Hedef bir golcü, iki kanat ve bir de orta saha. Ancak ekonomik şartlar yönetimi zorluyor. FFP sebebiyle, elindeki Samatta’yı bile UEFA listesine yazamayan Fenerbahçe, ‘al-sat’ dengesini sağlamak zorunda.

Gözler Luuk de Jong’da

Golcü arayışındaki Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Alexander Sörloth’un Real Sociedad’a kiralanması üzerine rotayı Sevillalı Luuk de Jong’a çevirdi. 30 yaşındaki Hollandalı için kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe, ayrıca Monaco’dan 25 yaşındaki Keita Balde için de girişimlerini sürdürüyor. Orta saha için düşünülen isimlerden biri ise Portekiz’in Santa Clara takımında oynayan Hidemasa Morita. 26 yaşındaki Japon oyuncu için de 2,5 milyon avroluk teklif yapıldı. Sarı lacivertliler Arsenalli Elneny ve Rubin Kazanlı Hwang da listede…

İLERİYE BAKIYORUZ

Pereira inanıyor

∂ Avrupa Ligi gruplarına kalmak istediklerini söyleyen Vitor Pereira takımına güveniyor. Eksikler sebebiyle her maça farklı on birlerle çıktıklarını belirten Portekizli “Bazen acı çekmeniz gereken anlar vardır. O zaman takım olarak mücadele etmeliyiz. Zorlukları hep beraber aşacağız” dedi.

ÜÇ YILLIK İMZA

Thiam Kayseri'de

∂ F.Bahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği isimlerden Mame Thiam Kayserispor'un yolunu tuttu. Sarı kırmızılı takım forvet oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzaladı. Thiam geçen sezon sarı lacivertli takımda ligde 6 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Kim Min-Jae: Fenerbahçe'de olmak mutluluk verici Fenerbahçe'nin yeni transferi 24 yaşındaki Kim Min-jae , Avrupa'nın önemli takımlarından teklif aldığını ve sarı-lacivertlilerin kendisine sunduğu projeyi en iyi seçenek olarak gördüğünü ifade etti.

Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon liralık dava Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na 250 milyon liralık tazminat davası açtı.