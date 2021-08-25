Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'a 20 Ağustos 2018 tarihinde imza atmasının ardından gösterdiği performansıyla dikkat çeken Anthony Nwakaeme'nin kasketli heykeli yapıldı. Trabzon'un Ortahisar İlçesi Deliklitaş mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun önüne yapılan heykel görenlerin dikkatini çekti.

“TRABZONSPOR’A GELMİŞ EN İYİ YABANCI FUTBOLCU”

Bulutlar Petrol İstasyonu Müdürü Hüseyin Çelik, Nwakaeme'nin heykeli ile ilgili yaptığı açıklamada, "Patronumuz Mustafa Bulut ve arkadaşının akıllarına yabancı oyuncularla ilgili olarak böyle bir fikir gelmiş. Nwakaeme, Trabzonspor'a gelmiş en iyi yabancılardan biri. Çok istekli ve arzulu oynuyor. Yerli oyuncularımız onlardan daha iyi ama son gelen yabancılara bakıldığı zaman Nwakaeme'nin heykelini dikelim istediler. Diğer yabancılara da örnek olsun. Son dönemlerde oynadığı futbolla gönlümüze taht kurmuştur. Bizde oyuncunun heykelini 6 ay içersinde bitirdik" dedi.

“SÜRPRİZ YAPACAĞIZ”

Maliyetin bir önemi olmadığını belirten Çelik, "Bizim için önemli olan maliyet değil, Trabzonspor sevgisidir. Nwakaeme'yi çok sevdiğimiz için böyle bir şey yaptık. İnşallah bu da oyuncuya doping olur ve bu sezon şampiyon oluruz. Olacağımıza da inanıyorum" dedi. Nwakaeme'yi en kısa zaman içerisinde davet edeceklerini belirten Hüseyin Çelik, "Maç yoğunluğundan dolayı gelemiyorlar ama en kıza zaman içerisinde onu buraya davet edeceğiz. Haberi yok burada ona sürpriz yapacağız" ifadelerini kullandı.

“ONU BURADA GÖRMEK HEPİMİZİ GURURLANDIRIYOR”

Trabzonspor taraftarlarından Fatih Bozkurt ise Nwakaeme'nin gönüllerindeki yerinin başka olduğunu belirterek, "Onu burada görmek hepimizi gururlandırıyor. Fenerbahçe'nin futbolcusu Alex'in heykelini diktiler. Bizde bunu burada gördüğümüz zaman heyecanlanıyoruz. Çokta mutlu oluyoruz. Goller atmaya devam ettiğinde kendini de yüceltiyor. Gönlümüzdeki yerini de yüceltiyor. Nwakaeme'nin takıma her sezon katkısı vardı. Bu sezon ise etrafındaki oyuncularla birlikte daha çok katkı vermesini bekliyoruz. En son maçta attığı golde çok güzeldi. Başarılarının devamını diliyoruz. Onun başarısı Trabzonspor'un başarısı olarak bakıyoruz" diye konuştu.

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