2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler 60 kiloda Recep Çiftçi, Venezuella’dan Marcos Dennis Blanco ile karşı karşıya geldi. Çiftçi, Venezuellalı rakibini ippon ile mağlup ederek bronz madalya kazandı. Milli sporcu, böylece 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye'ye ilk madalyasını getirdi.
Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Bakan Kasapoğlu, Recep Çiftçi'yi başarısından dolayı tebrik etti.
Tokyo'da ilk madalya Recep Çiftçi'den
27.08.2021 - 11:28 | Son Güncelleme: 27.08.2021 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, Marcos Dennis Blanco'yu mağlup ederek bronz madalya kazandı ve Türkiye'ye, Tokyo'da ilk madalyayı getirdi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler 60 kiloda Recep Çiftçi, Venezuella’dan Marcos Dennis Blanco ile karşı karşıya geldi. Çiftçi, Venezuellalı rakibini ippon ile mağlup ederek bronz madalya kazandı. Milli sporcu, böylece 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye'ye ilk madalyasını getirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Çiftçi,
801192 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/801192.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTAY
2
2
0
0
6
6
02
TRABZONSPOR A.Ş.
2
2
0
0
5
6
03
GALATASARAY A.Ş.
2
2
0
0
3
6
04
FENERBAHÇE A.Ş.
2
2
0
0
3
6
05
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
2
2
0
0
2
6
06
BEŞİKTAŞ A.Ş.
2
1
1
0
3
4
07
KASIMPAŞA A.Ş.
2
1
1
0
2
4
08
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
2
1
1
0
1
4
09
AYTEMİZ ALANYASPOR
2
1
0
1
-2
3
10
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
2
1
0
1
-3
3
11
ATAKAŞ HATAYSPOR
2
0
1
1
-1
1
12
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
2
0
1
1
-1
1
13
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
2
0
1
1
-1
1
14
GÖZTEPE A.Ş.
2
0
1
1
-1
1
15
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
2
0
1
1
-2
1
16
YUKATEL KAYSERİSPOR
2
0
1
1
-3
1
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
2
0
1
1
-3
1
18
DEMİR GRUP SİVASSPOR
2
0
0
2
-2
0
19
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
2
0
0
2
-2
0
20
GZT GİRESUNSPOR
2
0
0
2
-4
0
Süper Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
27.08.2021 20:30
Fraport Tav Antalyaspor - Rizespor
27.08.2021 21:45
Adana Demirspor A.ş. - Konyaspor
28.08.2021 19:15
öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
28.08.2021 19:15
Başakşehir - Yukatel Kayserispor
28.08.2021 21:45
Beşiktaş - Vavacars Fatih Karagümrük
28.08.2021 21:45
Atakaş Hatayspor - Alanyaspor
29.08.2021 19:15
Kasimpaşa - Galatasaray
29.08.2021 19:15
Sivasspor - Göztepe
29.08.2021 21:45
Gzt Giresunspor - Trabzonspor
29.08.2021 21:45
Altay - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
2
2
0
0
5
6
02
EYÜPSPOR
2
2
0
0
3
6
03
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
2
2
0
0
3
6
04
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
2
2
0
0
2
6
05
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
2
4
06
YILPORT SAMSUNSPOR
1
1
0
0
2
3
07
MENEMENSPOR A.Ş.
2
1
0
1
1
3
08
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
-1
3
09
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
2
1
0
1
-1
3
10
ADANASPOR A.Ş.
2
0
2
0
0
2
11
MKE ANKARAGÜCÜ
2
0
2
0
0
2
12
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
2
0
1
1
-1
1
13
BURSASPOR
2
0
1
1
-1
1
14
ALTINORDU
2
0
1
1
-2
1
15
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
16
KOCAELİSPOR
2
0
1
1
-3
1
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
18
İSTANBULSPOR A.Ş.
2
0
0
2
-3
0
PTT 1. Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
27.08.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Beypiliç Boluspor
28.08.2021 19:15
Ankara Keçiörengücü - Adanaspor
28.08.2021 19:15
Kocaelispor - Yilport Samsunspor
28.08.2021 21:45
Menemenspor A.ş. - Bereket Sigorta ümraniyespor
28.08.2021 21:45
Bursaspor - Eyüpspor
29.08.2021 19:15
Erzurumspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
29.08.2021 19:15
Gençlerbirliği - Manisa Futbol Kulübü
29.08.2021 21:45
Denizlispor - Ankaragücü
29.08.2021 21:45
Istanbulspor - Altinordu