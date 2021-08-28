Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da yıldızı parlayan milli futbolcu Mehmet Ekici, 2017'de Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen Ekici, sözleşmesinin bitimiyle birlikte takımdan ayrılmıştı.

HİÇBİR TAKIMLA ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Geçtiğimiz sezon hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan ve Hannover takımında idmanlara çıkan 31 yaşındaki tecrübeli orta sahaya sürpriz bir teklif geldi.

Futbol Anadolu'nun haberine göre; TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor Mehmet Ekici'ye yıllık 3 milyon liralık teklif yaptı. Son 2 sezondur hiçbir takımda forma giymeyen Ekici'nin kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda gruplardaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe kuraya 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katıldı. Fenerbahçe D Grubu'nda Olimpiacos ve E. Frankfurt ve Antwerp ile eşleşirken Galatasaray E Grubu'nda Lazio, L. Moskova ve Marsilya ile eşleşti.

Önce Güiza, sonra Valencia! 12 yıl sonra tarihe geçti Helsinki deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrılan ve Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia, sarı lacivertli forma ile Avrupa'da hat-trick yaparak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı.