UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına 16 Eylül'de başlayacak 2 takımdan Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın E Grubu, Fenerbahçe'nin ise D Grubu'nda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
16 Eylül: (1. Hafta)
Galatasaray-Lazio
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe
30 Eylül: (2. Hafta)
Fenerbahçe-Olympiakos
Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta)
Fenerbahçe-Royal Antwerp
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
Royal Antwerp-Fenerbahçe
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık: (6. Hafta)
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Lazio-Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. Hedef; gruptan çıkmak…