Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Ligde ve Avrupa’da oynadığı bütün maçları kazanan Fenerbahçe, sezonun flaş takımı Altay’a ilk yenilgisini tattırıp zirveye kurulma hesapları yapıyor. Helsinki’den zaferle dönen Vitor Pereria, ne yorgunluğu ne eksikleri kafaya takıyor. Galibiyet serisini sürdürmekte kararlı olan Portekizli, ilk on birde yine rotasyona gitmeye hazırlanırken Mesut Özil’i yedek soyundurmayı planlıyor. Oyuncusunu korumak isteyen Pereira, Mesut’u kulübeye çekecek.

Samatta kızakta

Antalya ve Helsinki maçlarının yıldızı Enner Valencia da Samatta’yı kulübeye yollayacak. Eksikler sebebiyle kenarda çok sayıda genç oyuncu şans bekleyecek. “Şu ana kadar hep üzerine koyarak geldik. Takım ruhuyla kazandık” diyen Pereira, “Altay karşısında da koşan, savaşan isteyen bir ekip olarak mücadele edeceğiz. Millî araya moralli girmek açısından kazanmamız çok önemli. Başarmak bizim elimizde” sözleriyle oyuncuların motive etti.

FENER JAPON’U ALIYOR

Morita tamam

Hidemasa Morita ile el sıkışan Fenerbahçe, Japon orta sahanın kulübü Santa Clara’yla da anlaşmak üzere. Kolasinac da ise sıkıntı var. Arsenal sözleşme feshi için bütün alacaklarını isteyen Boşnak yıldıza ret cevabı verdi. Osayi Samuel’in ise satış listesine konduğu öğrenildi.

Pereira'nın eseri Fenerbahçe, kısıtlı kadrosuna rağmen sezona fırtına gibi girdi. Hazırlık ve resmî maçlarında hiç mağlubiyet almayan sarı lacivertliler şampiyonluk özlemini Vitor Pereira ile dindirmek istiyor

5 sakat var ama Pereira dert etmiyor: Eksiğimiz yok Sarı lacivertli camia Antalya maçı öncesi kadrodaki sıkıntılar sebebiyle endişeli. Ancak Portekizli hoca kendinden emin: Kimin oynadığı önemli değil...