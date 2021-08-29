Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Çekya'yı 3-1 yenerek adını çeyrek finale yükseldi.

Avrupa Voleybol Şampiyonası için mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı D grubunu lider bitirdi. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonası maç sonuçları ise:

Türkiye Romanya/ 3-1

Türkiye Ukrayna / 3-0

Türkiye İsveç / 3-0

Türkiye Finlandiya / 3-0

Türkiye Hollanda / 3-0

Filenin Sultanları 8’li finale yükselmeyi başardı. Bulgaristan’a 3-0 yenilerek B grubunu dördüncü bitiren Çekya işe eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 4 setin 3'ünü alarak adını son 8'e yazdırdı.

Filenin Sultanları'ndan 5'te 5 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son maçında Hollanda'yı 3-0 yenip, 5'te 5 yaptı ve grubu lider tamamladı.

Filenin Sultanları'ndan 3'te 3! CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki 3. maçında İsveç'le karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-0'lık skorla galibiyeti elde etti.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Ukrayna’yı 3-0 mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.